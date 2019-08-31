В президентском совете назвали «флешмобом» несогласованное шествие в Москве

Сегодняшняя акция в Москве стала самой малочисленной за два месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Протест в защиту независимых кандидатов, которым отказали в регистрации в Мосгордуму, превращается в малочисленный «флешмоб». С такой оценкой в разговоре с «URA.RU» выступил член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе, комментируя несогласованное шествие в столице 31 августа.

Мероприятие организовали незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. По данным ГУ МВД по Москве, от Чистых прудов до Пушкинской площади прошли около 750 человек. По примерным подсчетам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, на улицу вышли полторы тысячи человек. Сегодняшняя акция, в отличие от предыдущих, прошла без задержаний участников.

«Протеста как такового уже нет. Нет единой идеологии, идеи и цели, ради которых эти люди выходят на улицу. Они выходят только ради того, чтобы выйти. Но мы понимаем, что такое тысяча человек для Москвы. Протест превращается во флешмоб с небольшим количеством участников», — констатировал Горгадзе.

Перед началом акции в эфире телеканала «Дождь» соперник Валерии Касамары, которую считают кандидатом, поддерживаемым мэрией, в 45-м округе Михаил Конев заявил, что «не понимает цели этих мероприятий». «Либо цели просто другие — не такие, как добиться регистрации на выборах, — либо происходит какая-то глупость», — сказал он.