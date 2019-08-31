В президентском совете назвали «флешмобом» несогласованное шествие в Москве

Протест в защиту независимых кандидатов, которым отказали в регистрации в Мосгордуму, превращается в малочисленный «флешмоб». С такой оценкой в разговоре с «URA.RU» выступил член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе, комментируя несогласованное шествие в столице 31 августа.
Мероприятие организовали незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. По
«Протеста как такового уже нет. Нет единой идеологии, идеи и цели, ради которых эти люди выходят на улицу. Они выходят только ради того, чтобы выйти. Но мы понимаем, что такое тысяча человек для Москвы. Протест превращается во флешмоб с небольшим количеством участников», — констатировал Горгадзе.
Перед началом акции в эфире телеканала «Дождь» соперник Валерии Касамары, которую считают кандидатом, поддерживаемым мэрией, в 45-м округе Михаил Конев заявил, что «не понимает цели этих мероприятий». «Либо цели просто другие — не такие, как добиться регистрации на выборах, — либо происходит какая-то глупость», — сказал он.