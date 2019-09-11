Украина приостановила разрыв двусторонних соглашений с РФ

Украина приостановила разрыв двусторонних отношений с Россией Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украина перестала направлять российской стороне уведомления о расторжении двусторонних соглашений. В Министерстве иностранных дел России пока не спешат делать выводы, поскольку пауза может быть связана с кадровыми перестановками в Киеве.

Последние уведомления о выходе из тех или иных соглашений приходили в мае—июле этого года. «Уведомления шли от старого правительства. Не так активно, но шли. В августе—сентябре ничего уже не было», — рассказал « Коммерсанту» знакомый с ситуацией источник.

В МИД России обратили внимание на эту паузу, но при этом не исключили, что она может быть связана с кадровыми перестановками в украинском руководстве. «Возможно, было не до этого. Сейчас рассядутся по веткам и решат, что делать дальше. Либо продолжат (расторгать соглашения), либо притормозят. <…>. Если притормозят — это будет сигналом», — пояснил изданию сотрудник министерства, имя которого не называется.