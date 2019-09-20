Сотрудников спецсвязи расстреляли из-за 10 миллионов рублей

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Преступники расстреляли двух сотрудников спецсвязи и подожгли помещение, чтобы скрыть следыФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи, перевозивших крупную сумму денег. Об этом сообщили в региональном управлении Следственном комитете РФ.

«Двое сотрудников специальной связи, находившиеся на дежурстве, погибли при исполнении должностных обязанностей от полученных огнестрельных ранений. Целью нападения явились доставляемые наличные денежные средства», — пояснили в ведомстве. По данным местных СМИ, сотрудники спецсвязи перевозили около 10 млн рублей.

Тела сотрудников спецсвязи обнаружили на территории брянского железнодорожного вокзала, сообщает агентство Nation News. Нападавшие пытались скрыть преступление, устроив пожар. В СК возбудили уголовное дело по факту убийства, разбоя и умышленного уничтожения имущества. На месте преступления работает следственная группа.

Служба специальной связи входит в Федеральную службы охраны РФ и занимается обеспечением правительственной связи.

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