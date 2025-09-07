В Петербурге закрыли Эрмитаж из-за угрозы минирования

Эрмитаж был закрыт в 17:00 по Московскому времени
Эрмитаж был закрыт в 17:00 по Московскому времени

Работа Эрмитажа в Санкт-Петербурге была остановлена из-за угрозы минирования. Об этом сообщили 78.ru.

«В Петербурге закрыли Эрмитаж из-за угрозы минирования», — указано в материале. Отмечается, что музей был закрыт в 17:00 по Московскому времени. Официальной информации об остановке работы не было.

Это уже не первый случай закрытия Эрмитажа за этот год. Ранее, 17 апреля, в музей пришло сообщение с угрозой безопасности. В связи с этим была проведена проверка экспозиционных залов и служебных помещений. Информация об этом была опубликована пресс-службой Эрмитажа в официальном telegram-канале.

