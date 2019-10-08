Допрошенная ФБР депутат Госдумы покинула США

Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая подверглась допросу со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) США, вылетела из Нью-Йорка в Москву.

Рейс «Аэрофлота» вылетел из американского города в столицу РФ в 19:56 по местному времени. В Шереметьево самолет приземлится в 11:00 по Москве. «При регистрации на рейс, при прохождении паспортного контроля и во время ожидания посадки никаких проблем у Юмашевой не возникло», — пишет ТАСС.

Ранее Инга Юмашева прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». В аэропорту Нью-Йорка у нее забрали документы и около часа проводили допрос с «неясными и неприемлемыми вопросами». В МИД России, как напоминает RT, задержание депутата назвали акцией против РФ, направленной на ухудшение российско-американских отношений.