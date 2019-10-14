Стало известно, какую подработку предпочитают россияне

Больше половины россиян задумываются о поиске подработки к уже имеющейся основной работе. К такому выводу пришел портал «Леди Mail.ru», проведя опрос среди пользователей.
«82% опрошенных работают полный рабочий день, постоянная подработка есть у 17%. Более половины (55%) сейчас не подрабатывают, но задумываются об этом», — говорится в результатах опроса. Также специалисты выяснили, что женщины чаще рассматривают работу бухгалтером, репетитором или няней в качестве источникам дополнительного заработка. Мужчины предпочитают работу водителя или мастера по ремонту.
Большая часть опрошенных (38%) рассказали, что их дохода хватает на покупку еды и одежды, однако у них нет средств на покупку крупной бытовой техники. 27% прошедших опрос пояснили, что им не хватает дохода для покупки автомобиля. Часть (20%) может позволить себе покупку еды, но иногда не хватает средств на одежду.
Ранее эксперты сервиса по поиску работы назвали профессии с самой высокой зарплатой, пишет агентство Nation News. Так, по итогам третьего квартала 2019 года больше всех получали в области строительства (в среднем 50,4 тысячи рублей в месяц). На втором месте расположились сотрудники фитнес-центров и салонов красоты, их средняя зарплата составила 48,8 тысячи рублей в месяц.