Администрация президента США Дональда Трампа опасается вводить против России пакет жестких санкций, который в американских СМИ называют «санкциями из ада», поскольку они могут серьезно навредить европейским союзникам. Документ необходимо дорабатывать, считают чиновники.
Так, еще 17 декабря представитель Госдепартамента США направил высокопоставленному чиновнику в Сенате 22-страничное обращение, в котором изложил аргументы против принятия законопроекта с этими санкциями. В частности, в письме говорится, что документ ударит по союзникам США в Европе. А это, в свою очередь, подорвет трансатлантическую поддержку уже действующих американских санкций в отношении РФ.
«Законопроект о „санкциях из ада“ „рискует нанести глобальный ущерб энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам“, указал чиновник Госдепа. По его словам, эти санкции нацелены „практически на весь спектр зарубежной коммерческой деятельности с Россией“», — пишет
Ранее, как напоминает «Национальная служба новостей», Сенатский комитет по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, который предполагает наложение жестких ограничений на российские банки, госдолг РФ и энергетический сектор.