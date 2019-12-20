19 декабря 2019

Администрация Трампа опасается вводить против России «санкции из ада». Причина

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Администрация президента США рекомендует доработать законопроект о новых санкциях против РФФото: unsplash/
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Администрация президента США Дональда Трампа опасается вводить против России пакет жестких санкций, который в американских СМИ называют «санкциями из ада», поскольку они могут серьезно навредить европейским союзникам. Документ необходимо дорабатывать, считают чиновники.

Так, еще 17 декабря представитель Госдепартамента США направил высокопоставленному чиновнику в Сенате 22-страничное обращение, в котором изложил аргументы против принятия законопроекта с этими санкциями. В частности, в письме говорится, что документ ударит по союзникам США в Европе. А это, в свою очередь, подорвет трансатлантическую поддержку уже действующих американских санкций в отношении РФ.

«Законопроект о „санкциях из ада“ „рискует нанести глобальный ущерб энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам“, указал чиновник Госдепа. По его словам, эти санкции нацелены „практически на весь спектр зарубежной коммерческой деятельности с Россией“», — пишет RNS со ссылкой на документ. Кроме того, там говорится, что новый пакет ограничений может затронуть деятельность американских банков в России и навредить компаниям по управлению активами.

Ранее, как напоминает «Национальная служба новостей», Сенатский комитет по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, который предполагает наложение жестких ограничений на российские банки, госдолг РФ и энергетический сектор.

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