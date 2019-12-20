Учительница заклеила рот скотчем второклассникам, чтобы не шумели

В городе Волжский Волгоградской области учитель второго класса школы №37 заклеила рот скотчем семерым ученикам. Педагог пошел на такую меру, так как школьники шумели во время урока.
«Педагог предупредила, что если они не утихомирятся, то она позаботится о тишине в классе собственноручно», — пишет argumeni.ru. Ученики никак не отреагировали на замечание и были наказаны. Об этом случае стало известно родителям, и те пожаловались директору учебного заведения.
В школе проводится служебное расследование. Педагог ушла на больничный.
Ранее в Волгоградской области учитель русского языка прямо на уроке подрезала челку восьмикласснику. Сообщается, что 14-летний школьник поспорил с женщиной, после чего та подошла и отстригла ему часть волос. При этом она якобы громко комментировала свои действия и насмехалась над внешним видом ученика.