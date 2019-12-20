Учительница заклеила рот скотчем второклассникам, чтобы не шумели

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Школа. Курган, школа, школьники, ученики, уроки
Учитель применил радикальные методы воспитанияФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Волжский Волгоградской области учитель второго класса школы №37 заклеила рот скотчем семерым ученикам. Педагог пошел на такую меру, так как школьники шумели во время урока.

«Педагог предупредила, что если они не утихомирятся, то она позаботится о тишине в классе собственноручно», — пишет argumeni.ru. Ученики никак не отреагировали на замечание и были наказаны. Об этом случае стало известно родителям, и те пожаловались директору учебного заведения.

В школе проводится служебное расследование. Педагог ушла на больничный.

Ранее в Волгоградской области учитель русского языка прямо на уроке подрезала челку восьмикласснику. Сообщается, что 14-летний школьник поспорил с женщиной, после чего та подошла и отстригла ему часть волос. При этом она якобы громко комментировала свои действия и насмехалась над внешним видом ученика.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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+
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Ссылки по теме
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