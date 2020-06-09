В Кремле назвали «чудовищным случаем» ДТП с участием Ефремова

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Спектакль
В Кремле не думают о том, стоит ли лишать Михаила Ефремова звания заслуженного артиста РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Смертельное ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, «чудовищный случай». Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это чудовищный случай, когда пьяный водитель — и неважно, кто он — устроил аварию, в которой погиб человек», — уточнил Песков. Несмотря на происшествие, в Кремле не считают нужным поднимать вопрос о лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ: «Об этом мы не думаем».

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, он сел за руль Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в машину Lada. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу, где он утром скончался, передает «Царьград».

Уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали в более тяжкое, теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Однако актер может избежать реального наказания, считают юристы, опрошенные URA.RU.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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