В Кремле назвали «чудовищным случаем» ДТП с участием Ефремова

В Кремле не думают о том, стоит ли лишать Михаила Ефремова звания заслуженного артиста РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Смертельное ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, «чудовищный случай». Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это чудовищный случай, когда пьяный водитель — и неважно, кто он — устроил аварию, в которой погиб человек», — уточнил Песков. Несмотря на происшествие, в Кремле не считают нужным поднимать вопрос о лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ: «Об этом мы не думаем».

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, он сел за руль Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в машину Lada. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу, где он утром скончался, передает « Царьград ».

Уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали в более тяжкое, теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Однако актер может избежать реального наказания, считают юристы, опрошенные URA.RU.

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