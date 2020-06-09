Актера Михаила Ефремова увезли на допрос по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Сотрудники полиции вывели его из подъезда многоквартирного дома.
«Сотрудники полиции вывели его [Ефремова] из дома в Казарменном переулке и везут на допрос», — передает ТАСС. На распространенном в сети ролике видно, как актера в очках и черной кофте с капюшоном выводят из дома. Затем его усаживают в автомобиль без каких-либо обозначений силовых структур.
ДТП с участием Ефремова произошло накануне в Москве. По предварительным данным, актер сел за руль в нетрезвом виде, а затем на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Его водитель, 57-летний Сергей Захаров, позднее умер в больнице.
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