Об отдыхе в Танзании уже отшутились популярные интернет-сервисы и телеканал Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Для российских туристов пока будут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. В соцсетях одни пользователи обсуждают, куда поедут в отпуск, а другие задаются вопросом, где вообще находится Танзания.

Основной «удар» в социальных сетях пришелся как раз на Танзанию, которая находится в Восточной Африке, и архипелаг Занзибар. Многие интернет-пользователи уверяют, что эта страна — прекрасный курорт, где можно отдохнуть летом. Но есть и те, которые не понимают, зачем туда лететь.

Некоторые пользователи не понимают, радоваться или нет открытию границ с Танзанией

Сервис по поиску билетов Aviasales, сайт с объявлениями Авито и телеканал Пятница тоже подключились к обсуждению открытия границ с Танзанией.

Телеканал Пятница использовал в меме одну из своих ведущих — Анастасию Ивлееву

«Танзания, Танзания… Не были мы ни в какой Танзании! Нас и в Сочи неплохо кормят», — подписал автор

Другие интернет-пользователи не стали акцентироваться только лишь на Танзании и вспомнили, что можно слетать в Турцию и Великобританию.

Многие уже, видимо, свыклись с тем, что никуда не полетят этим летом

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