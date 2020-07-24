В соцсетях высмеяли список направлений, открытых для поездок. «Это не вымышленная страна?» МЕМЫ

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Об отдыхе в Танзании уже отшутились популярные интернет-сервисы и телеканал Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Для российских туристов пока будут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. В соцсетях одни пользователи обсуждают, куда поедут в отпуск, а другие задаются вопросом, где вообще находится Танзания.

Основной «удар» в социальных сетях пришелся как раз на Танзанию, которая находится в Восточной Африке, и архипелаг Занзибар. Многие интернет-пользователи уверяют, что эта страна — прекрасный курорт, где можно отдохнуть летом. Но есть и те, которые не понимают, зачем туда лететь.

Некоторые пользователи не понимают, радоваться или нет открытию границ с Танзанией

Сервис по поиску билетов Aviasales, сайт с объявлениями Авито и телеканал Пятница тоже подключились к обсуждению открытия границ с Танзанией.

twitter-аккаунт сервиса Aviasales
Телеканал Пятница использовал в меме одну из своих ведущих — Анастасию Ивлееву
twitter-аккаунт телеканала Пятница
«Танзания, Танзания… Не были мы ни в какой Танзании! Нас и в Сочи неплохо кормят», — подписал автор
twitter-аккаунт Авито

Другие интернет-пользователи не стали акцентироваться только лишь на Танзании и вспомнили, что можно слетать в Турцию и Великобританию.

Многие уже, видимо, свыклись с тем, что никуда не полетят этим летом
vk.com
Настоящая дилемма для российских властей
Никотинка с бровями
Такую картину, по мнению Лентача, можно будет наблюдать на российской границе с 1 августа
Лентач

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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