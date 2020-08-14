Прилепин: среди вернувшихся из Беларуси бойцов ЧВК — мои братья

Писатель Захар Прилепин сообщил, что среди вернувшихся из Минска бойцов ЧВК «Вагнер» есть его родственники. Он назвал их братьями-богатырями и пообещал рассказать о их приключениях во всех подробностях.
В Telegram-канале писатель напомнил, что бойцов, задержанных в санатории под Минском, вернули в Россию. «Среди них — два моих бойца, служившие в моей личке, а кроме того являющиеся персонажами моих книжек и моими родственниками. Один из них уезжал прямо из моего дома», — рассказал Прилепин. Он пообещал, что позже сможет раскрыть всю историю группы до задержания и в плену у белорусских силовиков. «Расскажу на днях во всех подробностях. Или почти во всех», — анонсировал писатель.
После задержания бойцов ЧВК Прилепин рассказал «URA.RU», что среди задержанных есть те, с кем он воевал на Украине. Позже в Киеве просили Минск выдать некоторых бойцов, которых подозревают в военных преступлениях на Донбассе.
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