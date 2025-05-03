В каких регионах России сильнее всего подорожает жилье

Наибольшие перспективы увеличения стоимости нового жилья в России отмечаются в Республике Коми, Омской, Орловской и Рязанской областях, а также в Красноярском крае. Именно эти регионы возглавляют рейтинг территорий с максимальным потенциалом удорожания квартир на первичном рынке. Об этом свидетельствуют данные аналитической группы KEY CAPITAL.
«Республика Коми демонстрирует сильное сочетание ключевых факторов: 21% жителей получают более 100 тыс. рублей в месяц, объем строительства — один из самых низких (316 квадратных метров на 1000 жителей), предложение сократилось на 13%. В 2023 году цены выросли на 25%, но в 2024-м снизились на 19%, что может свидетельствовать о потенциале восстановления», — отмечают аналитики. Их данные публикует Газета.ru.
В Омской области доля высокооплачиваемых работников составляет лишь 7%, что является относительно низким показателем. Объем жилищного строительства также остается невысоким и составляет 480 квадратных метров на тысячу жителей. В 2023 году отмечался рост цен на жилье на 36%, однако в 2024 году последовало умеренное снижение на 18%. При этом объем предложения на рынке недвижимости уменьшился незначительно.
По данным аналитиков, в Орловской области зафиксировано одно из наиболее значительных сокращений объема предложения — на 28%. Несмотря на то что доля населения с высокими доходами составляет лишь 4%, а темпы строительства остаются выше среднерегиональных показателей среди лидирующих субъектов, в регионе прослеживается типичная тенденция: после стремительного увеличения в 2023 году на 24% в 2024 году произошло снижение на 19%.
В Красноярском крае, напротив, сохраняется тенденция к увеличению стоимости: в 2023 году рост составил 41%, а в 2024 году — прибавил еще на 9%. Около 23% жителей региона имеют доход свыше 100 тысяч рублей, а объемы строительства оцениваются как средние. Несмотря на отсутствие заметного снижения цен, совокупные характеристики региона формируют его инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе.
Умеренный уровень строительной активности наблюдается в Рязанской области. Он сопровождается существенным сокращением объема предложений на рынке недвижимости — на 12%. После увеличения стоимости жилья на 28% в 2023 году зафиксировано заметное снижение цен, достигшее 21%.
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