Медведев пригрозил Киеву последствиями в случае атак на Москву в День Победы

Медведев: нет гарантий, что для Киева наступит 10 мая, если он нарушит перемирие
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Дмитрий Медведев пригрозил, что в случае провокаций Зеленского на 9 мая, следующий день для Киева может не наступить вовсе
Дмитрий Медведев пригрозил, что в случае провокаций Зеленского на 9 мая, следующий день для Киева может не наступить вовсе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского атаковать Москву 9 мая заявил, что в таком случае для Киева 10 мая может не наступить в принципе. Также Медведев в своем telegram-канале, не стесняясь в выражениях, назвал того «зеленым небритым чмо».  

«Зеленое небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. <...> [Он] понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — написал Медведев. 

Ранее Зеленский в своих социальных сетях допустил возможность удара по Москве 9 мая и заявил, что украинское командование выбирает для атак чувствительные для России объекты. Российские власти расценили эти заявления как отказ соблюдать перемирие на День Победы. О соответствующем периоде временного прекращения огня на майские праздники объявлял Владимир Путин.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского атаковать Москву 9 мая заявил, что в таком случае для Киева 10 мая может не наступить в принципе. Также Медведев в своем telegram-канале, не стесняясь в выражениях, назвал того «зеленым небритым чмо».   «Зеленое небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. <...> [Он] понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — написал Медведев.  Ранее Зеленский в своих социальных сетях допустил возможность удара по Москве 9 мая и заявил, что украинское командование выбирает для атак чувствительные для России объекты. Российские власти расценили эти заявления как отказ соблюдать перемирие на День Победы. О соответствующем периоде временного прекращения огня на майские праздники объявлял Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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