Медведев пригрозил Киеву последствиями в случае атак на Москву в День Победы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского атаковать Москву 9 мая заявил, что в таком случае для Киева 10 мая может не наступить в принципе. Также Медведев в своем telegram-канале, не стесняясь в выражениях, назвал того «зеленым небритым чмо».
«Зеленое небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. <...> [Он] понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — написал Медведев.
Ранее Зеленский в своих социальных сетях допустил возможность удара по Москве 9 мая и заявил, что украинское командование выбирает для атак чувствительные для России объекты. Российские власти расценили эти заявления как отказ соблюдать перемирие на День Победы. О соответствующем периоде временного прекращения огня на майские праздники объявлял Владимир Путин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.