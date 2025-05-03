Castellum: США, Канада и Швейцария ввели почти 29 тысяч санкций против России

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За 11 лет против РФ было введено 29 тысяч санкций
За 11 лет против РФ было введено 29 тысяч санкций Фото:

С момента 2014 года в отношении России было введено порядка 29 тысяч санкций, свидетельствуют расчеты на основе данных независимого аналитического ресурса Castellum и открытых источников. Наибольшее количество ограничительных мер приняли Соединенные Штаты, Канада и Швейцария.

«Так, по состоянию на конец апреля 2025 года против России другими странами было введено около 28 937 не торговых санкций. Из них 92% пришлись на санкции, которые были введены с конца февраля 2022 года», — свидетельствуют данные аналитического ресурса. С ними ознакомились РИА Новости. 

Наибольшее количество ограничительных мер было принято Соединенными Штатами Америки — на их долю приходится 25,5% всех подобных решений, что эквивалентно 7 384 мерам. В тройке лидеров также оказались Канада, внедрившая 3 639 ограничений (12,6% от общего числа), и Швейцария с показателем 3 266 мер, что составляет 11,3%.

По мнению первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, США решили не спешить с введением санкций против Российской Федерации. «Они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций», — сказал Полянский», — сказал он. 

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С момента 2014 года в отношении России было введено порядка 29 тысяч санкций, свидетельствуют расчеты на основе данных независимого аналитического ресурса Castellum и открытых источников. Наибольшее количество ограничительных мер приняли Соединенные Штаты, Канада и Швейцария. «Так, по состоянию на конец апреля 2025 года против России другими странами было введено около 28 937 не торговых санкций. Из них 92% пришлись на санкции, которые были введены с конца февраля 2022 года», — свидетельствуют данные аналитического ресурса. С ними ознакомились РИА Новости.  Наибольшее количество ограничительных мер было принято Соединенными Штатами Америки — на их долю приходится 25,5% всех подобных решений, что эквивалентно 7 384 мерам. В тройке лидеров также оказались Канада, внедрившая 3 639 ограничений (12,6% от общего числа), и Швейцария с показателем 3 266 мер, что составляет 11,3%. По мнению первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, США решили не спешить с введением санкций против Российской Федерации. «Они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций», — сказал Полянский», — сказал он. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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