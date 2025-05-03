Слюсарь пообещал пострадавшим от ВСУ ростовчанам оказать всю необходимую помощь

Власти Ростовской области окажут материальную помощь семьям, пострадавшим в результате ночной атаки беспилотников. Об этом рассказал врио главы региона Юрий Слюсарь. По его словам, в поселке Целина в результате атаки был поврежден жилой дом, а семья из Новороссийска, в которой двое взрослых и двое детей, получила ранения и была госпитализирована.
«Семье из поселка Целина, у которой этой ночью из-за атаки БПЛА поврежден дом, поможем с его восстановлением, направим также единовременные выплаты. Главное — никто из взрослых и детей не пострадал. Внимательно слежу за ситуацией с ростовчанами, которые поехали погостить к родственникам на майские в Новороссийск и, к сожалению, в результате атаки беспилотников все четверо наших земляков — двое родителей и двое детей — получили ранения», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
Он уточнил также, что пострадавшая семья госпитализирована в новороссийскую больницу. Главу семейства и младшего ребенка сначала транспортируют в Краснодарскую больницу, а затем, как их состояние нормализуется, их направят в Ростов. После возвращения им также окажут материальную поддержку, пообещал губернатор.
В Ростовской области накануне фиксировались атаки беспилотников: этой ночью силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов в разных районах региона. В этот раз обломки БПЛА стали причиной пожара в поселке Целина. Также получили ранения семьи, приехавшей из Ростовской области в Новороссийск. Власти региона регулярно информируют о мерах поддержки пострадавших и восстановлении поврежденного жилья.
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