Пленный украинский солдат Константин Таукач рассказал о причинах неудач Украины на фронте. Среди основных он назвал нехватку молодежи. Об этом он заявил в видео, которым с URA.RU поделились в Минобороны РФ.
«На 90% [состав роты] — это [военнослужащие] за 40 лет. До 25 лет вообще никого не было, а в основном такие — около 50 [лет]», — рассказал Таукач.
Он также отметил, что командование ВСУ неоднократно отдает приказы, исполнение которых сопряжено с высоким риском для жизни военнослужащих и зачастую приводит к их гибели. В отдельных случаях это становится причиной отказа целых подразделений выполнять подобные распоряжения.
«Люди ценят свою жизнь, никто не хочет умирать. А приказы бывают иди заткни там какую-то брешь своим телом. <...> Люди многие отказываются просто. <...> Я знаю, что целыми ротами отказываются от штурмов и уходят на больницу, косят, грубо говоря», — сказал военнопленный.
Но выбора, заключил Таукач, у украинских солдат «особо нет». Поскольку их ожидает либо тюрьма, либо новая отправка на фронт.
«Вместе с тем, выбора у них особо нет. Если поймали — либо тюрьма, либо возвращение на фронт, но не обязательно в эту часть», — сообщил украинский военный.
Он добавил, что из-за регулярных случаев самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими в подразделениях фактически отсутствуют боеспособные силы. Руководство вынуждено возвращать на линию фронта раненых, военнослужащих с ограниченной трудоспособностью, а также тех, кто уже ранее имел проблемы со здоровьем.
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