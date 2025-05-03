ВСУ попытались ударить по Крыму десятками ракет

Украинские военные ночью предприняли попытку удара по Крыму при помощи британских крылатых ракет Storm Shadow, а также противокорабельными «Нептун». Все вражеские средства были оперативно отражены. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восьмью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами „Нептун“. В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет», — отметили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
В ведомстве также подчеркнули, что количество уничтоженных безэкипажных катеров ВСУ, атаковавших Крымский полуостров, за последние сутки увеличилось до 23. Как уточнили в Минобороны, эти катера пытались атаковать объекты прибрежной инфраструктуры полуострова, однако все они были ликвидированы силами Черноморского флота. Ранее сообщалось об уничтожении 14 таких катеров за прошедшую ночь. В целом ВСУ предприняли попытку атаковать юг России этой ночью, сообщает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.