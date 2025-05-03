Пять человек пострадали из-за атаки ВСУ по Новороссийску

Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по жилому дому в Новороссийске возросло до пяти человек. Об этом рассказал глава города Андрей Кравченко.
«На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь», — написал Кравченко в своем telegram-канале. Ранее он сообщал о четырех пострадавших. В городе объявлен режим ЧС.
В Новороссийске фрагменты беспилотного летательного аппарата повредили три резервуара, расположенных на зерновом терминале. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет, на месте происшествия работают пожарные расчеты, осуществляя ликвидацию возгорания. Кроме того, обломки беспилотников обнаружены в станице Тамань Темрюкского района, а также в населенных пунктах Юровка и Цибанобалка под Анапой.
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