Лидер группы «Ногу Свело» Покровский* резко изменил свою риторику по Украине

Mash: Покровский* теперь не исполняет песни в поддержку Украины на концертах
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Солист группы «Ногу свело» отказался исполнять песни в поддержку Украины на закрытых концертах
Солист группы «Ногу свело» отказался исполнять песни в поддержку Украины на закрытых концертах Фото:

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский (признан в РФ иностранным агентом) отказался от публичной поддержки Украины на частных мероприятиях. Об этом сообщает Mash. По данным источника, музыкант воздерживается от исполнения песен, связанных с политикой и спецоперацией на Украине, во время выступлений для закрытой аудитории. При этом еще в 2022 году он был настроен более радикально, открыто поддерживая Киев даже на корпоративах. 

Mash приводит пример выступления Покровского на закрытом концерте в Казахстане для 500 человек. По информации канала, музыкант предварительно поинтересовался у организаторов, допустимо ли исполнение песен, написанных после начала СВО. Организаторы рекомендовали ему не затрагивать политические темы и ограничиться исполнением известных хитов группы. В ответ на это артист подчеркнул нейтральность своей позиции: «Моей позиции нет», — приводят слова музыканта авторы канала.

Ранее, в сентябре 2024 года, Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Макса Покровского, в которой тот просил исключить себя из реестра иностранных агентов. Таким образом, решение о признании его иноагентом осталось в силе. По информации СМИ, Покровский продолжает выступать за рубежом и в настоящее время избегает публичных заявлений на политические темы на частных мероприятиях.

*Покровский включен Минюстом РФ в реестр иноагентов 

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Лидер рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский (признан в РФ иностранным агентом) отказался от публичной поддержки Украины на частных мероприятиях. Об этом сообщает Mash. По данным источника, музыкант воздерживается от исполнения песен, связанных с политикой и спецоперацией на Украине, во время выступлений для закрытой аудитории. При этом еще в 2022 году он был настроен более радикально, открыто поддерживая Киев даже на корпоративах.  Mash приводит пример выступления Покровского на закрытом концерте в Казахстане для 500 человек. По информации канала, музыкант предварительно поинтересовался у организаторов, допустимо ли исполнение песен, написанных после начала СВО. Организаторы рекомендовали ему не затрагивать политические темы и ограничиться исполнением известных хитов группы. В ответ на это артист подчеркнул нейтральность своей позиции: «Моей позиции нет», — приводят слова музыканта авторы канала. Ранее, в сентябре 2024 года, Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Макса Покровского, в которой тот просил исключить себя из реестра иностранных агентов. Таким образом, решение о признании его иноагентом осталось в силе. По информации СМИ, Покровский продолжает выступать за рубежом и в настоящее время избегает публичных заявлений на политические темы на частных мероприятиях. *Покровский включен Минюстом РФ в реестр иноагентов 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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