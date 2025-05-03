Лидер группы «Ногу Свело» Покровский* резко изменил свою риторику по Украине

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский (признан в РФ иностранным агентом) отказался от публичной поддержки Украины на частных мероприятиях. Об этом сообщает Mash. По данным источника, музыкант воздерживается от исполнения песен, связанных с политикой и спецоперацией на Украине, во время выступлений для закрытой аудитории. При этом еще в 2022 году он был настроен более радикально, открыто поддерживая Киев даже на корпоративах.
Mash приводит пример выступления Покровского на закрытом концерте в Казахстане для 500 человек. По информации канала, музыкант предварительно поинтересовался у организаторов, допустимо ли исполнение песен, написанных после начала СВО. Организаторы рекомендовали ему не затрагивать политические темы и ограничиться исполнением известных хитов группы. В ответ на это артист подчеркнул нейтральность своей позиции: «Моей позиции нет», — приводят слова музыканта авторы канала.
Ранее, в сентябре 2024 года, Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Макса Покровского, в которой тот просил исключить себя из реестра иностранных агентов. Таким образом, решение о признании его иноагентом осталось в силе. По информации СМИ, Покровский продолжает выступать за рубежом и в настоящее время избегает публичных заявлений на политические темы на частных мероприятиях.
*Покровский включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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