Количество школьников, изучающих русский язык в образовательных учреждениях Украины, достигло исторического минимума. В настоящее время этот предмет осваивают лишь 345 учеников. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.
«В украинских школах значительно сократилось количество учеников, которые учились на русском языке или изучали его как иностранный», — передает издание «Обозреватель» слова Креминя. Он уточнил, что в 2021–2022 учебном году численность таких учащихся составляла примерно 100 тысяч, тогда как на сегодняшний день их количество сократилось до 345 человек.
В тех случаях, когда преподавание на русском языке еще сохраняется, речь идет о так называемом «остаточном контингенте» — учениках, поступивших в учебные заведения несколько лет назад. Как отмечается, с начала следующего учебного года и эта практика будет полностью прекращена.
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