Захарова запереживала за безопасность российских журналистов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая по случаю Всемирного дня свободы печати, отметила, что положение с обеспечением безопасности журналистов остается крайне сложным. По ее словам, российские средства массовой информации и представители журналистского сообщества продолжают сталкиваться с репрессивными мерами и ограничениями.
«К сожалению, сегодня для нас эта дата — скорее повод еще раз вспомнить о том, что ситуация в сфере обеспечения безопасности работы журналистов остается критической, несмотря на все громкие призывы и „правильные“ заявления, которые мы регулярно слышим с трибун международных правозащитных организаций», — говорится в комментарии Захаровой. Он опубликован на официальном сайте МИД.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже подчеркивала, что российские журналисты подвергаются давлению и ограничениям, в том числе со стороны Украины. В частности, президент Украины Владимир Зеленский недавно ввел новые санкции против российских журналистов, а ранее сообщалось о гибели корреспондента Анны Прокофьевой в Белгородской области при выполнении редакционного задания.
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