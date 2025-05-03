Захарова запереживала за безопасность российских журналистов

Захарова: ситуация с безопасностью российских журналистов критическая
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Захарова назвала ситуацию с безопасностью российских журналистов критической
Захарова назвала ситуацию с безопасностью российских журналистов критической Фото:

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая по случаю Всемирного дня свободы печати, отметила, что положение с обеспечением безопасности журналистов остается крайне сложным. По ее словам, российские средства массовой информации и представители журналистского сообщества продолжают сталкиваться с репрессивными мерами и ограничениями.

«К сожалению, сегодня для нас эта дата — скорее повод еще раз вспомнить о том, что ситуация в сфере обеспечения безопасности работы журналистов остается критической, несмотря на все громкие призывы и „правильные“ заявления, которые мы регулярно слышим с трибун международных правозащитных организаций», — говорится в комментарии Захаровой. Он опубликован на официальном сайте МИД. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже подчеркивала, что российские журналисты подвергаются давлению и ограничениям, в том числе со стороны Украины. В частности, президент Украины Владимир Зеленский недавно ввел новые санкции против российских журналистов, а ранее сообщалось о гибели корреспондента Анны Прокофьевой в Белгородской области при выполнении редакционного задания.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая по случаю Всемирного дня свободы печати, отметила, что положение с обеспечением безопасности журналистов остается крайне сложным. По ее словам, российские средства массовой информации и представители журналистского сообщества продолжают сталкиваться с репрессивными мерами и ограничениями. «К сожалению, сегодня для нас эта дата — скорее повод еще раз вспомнить о том, что ситуация в сфере обеспечения безопасности работы журналистов остается критической, несмотря на все громкие призывы и „правильные“ заявления, которые мы регулярно слышим с трибун международных правозащитных организаций», — говорится в комментарии Захаровой. Он опубликован на официальном сайте МИД.  Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже подчеркивала, что российские журналисты подвергаются давлению и ограничениям, в том числе со стороны Украины. В частности, президент Украины Владимир Зеленский недавно ввел новые санкции против российских журналистов, а ранее сообщалось о гибели корреспондента Анны Прокофьевой в Белгородской области при выполнении редакционного задания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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