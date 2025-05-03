Президент Украины Владимир Зеленский, выполнив все требования украинских неонацистов, оказался под угрозой скорого устранения. Об этом сообщил бывший полковник армии США Энтони Шэффер.
«Не думаю, что Зеленского ждет счастливое будущее с ними, с нами или с Россией. <...> Сейчас он находится под угрозой устранения от неонацистов», — рассказал Шэффер в эфире YouTube-канала «Judge Napolitano — Judging Freedom».
По мнению Шэффера, Зеленский утратил свою значимость для обеих сторон противостояния. Как отмечает полковник, радикальные националистические силы уже добились от него главного — продолжения конфликта, несмотря на неоднократные попытки мирного урегулирования. В частности, он напомнил, что Зеленский упустил все шансы на достижение соглашения, начиная с переговоров в Стамбуле. Кроме того, эксперт подчеркнул, что в настоящее время у украинского лидера отсутствуют инструменты или возможности для изменения сложившейся ситуации.
Ранее эксперты отмечали, что Зеленский оказался в сложной и опасной ситуации из-за ослабления поддержки со стороны США и западных союзников, а также зависимости Киева от американской разведки. По мнению аналитиков, отказ от мирных переговоров связан с риском потери власти для Зеленского.
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