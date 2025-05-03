Зеленскому предрекли будущее «мертвеца»

Полковник США Шэффер: Зеленский находится под угрозой устранения
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Зеленский утратил свою значимость для обеих сторон украинского конфликта
Зеленский утратил свою значимость для обеих сторон украинского конфликта Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский, выполнив все требования украинских неонацистов, оказался под угрозой скорого устранения. Об этом сообщил бывший полковник армии США Энтони Шэффер.

«Не думаю, что Зеленского ждет счастливое будущее с ними, с нами или с Россией. <...> Сейчас он находится под угрозой устранения от неонацистов», — рассказал Шэффер в эфире YouTube-канала «Judge Napolitano — Judging Freedom».

По мнению Шэффера, Зеленский утратил свою значимость для обеих сторон противостояния. Как отмечает полковник, радикальные националистические силы уже добились от него главного — продолжения конфликта, несмотря на неоднократные попытки мирного урегулирования. В частности, он напомнил, что Зеленский упустил все шансы на достижение соглашения, начиная с переговоров в Стамбуле. Кроме того, эксперт подчеркнул, что в настоящее время у украинского лидера отсутствуют инструменты или возможности для изменения сложившейся ситуации.

Ранее эксперты отмечали, что Зеленский оказался в сложной и опасной ситуации из-за ослабления поддержки со стороны США и западных союзников, а также зависимости Киева от американской разведки. По мнению аналитиков, отказ от мирных переговоров связан с риском потери власти для Зеленского.

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Президент Украины Владимир Зеленский, выполнив все требования украинских неонацистов, оказался под угрозой скорого устранения. Об этом сообщил бывший полковник армии США Энтони Шэффер. «Не думаю, что Зеленского ждет счастливое будущее с ними, с нами или с Россией. <...> Сейчас он находится под угрозой устранения от неонацистов», — рассказал Шэффер в эфире YouTube-канала «Judge Napolitano — Judging Freedom». По мнению Шэффера, Зеленский утратил свою значимость для обеих сторон противостояния. Как отмечает полковник, радикальные националистические силы уже добились от него главного — продолжения конфликта, несмотря на неоднократные попытки мирного урегулирования. В частности, он напомнил, что Зеленский упустил все шансы на достижение соглашения, начиная с переговоров в Стамбуле. Кроме того, эксперт подчеркнул, что в настоящее время у украинского лидера отсутствуют инструменты или возможности для изменения сложившейся ситуации. Ранее эксперты отмечали, что Зеленский оказался в сложной и опасной ситуации из-за ослабления поддержки со стороны США и западных союзников, а также зависимости Киева от американской разведки. По мнению аналитиков, отказ от мирных переговоров связан с риском потери власти для Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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