Умер заслуженный тренер РФ по боксу Иван Карандей

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Иван Карандей ушел из жизни в возрасте 81 года
Иван Карандей ушел из жизни в возрасте 81 года Фото:

Заслуженный тренер России по боксу Иван Карандей скончался в возрасте 81 года. О смерти известного наставника сообщила Федерация бокса РФ. Карандей был тренером чемпиона мира и призера Олимпиады по боксу Глеба Бакши.

«Ушел из жизни Иван Карандей. Федерация бокса России выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Заслуженного тренера России по боксу», — написали в telegram-канале организации.

В федерации подчеркнули, что имя Карандея навсегда займет почетное место в истории российского бокса благодаря его значительному вкладу в развитие этого спортивного направления. Причина смерти заслуженного российского тренера не уточняется. 

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Заслуженный тренер России по боксу Иван Карандей скончался в возрасте 81 года. О смерти известного наставника сообщила Федерация бокса РФ. Карандей был тренером чемпиона мира и призера Олимпиады по боксу Глеба Бакши. «Ушел из жизни Иван Карандей. Федерация бокса России выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Заслуженного тренера России по боксу», — написали в telegram-канале организации. В федерации подчеркнули, что имя Карандея навсегда займет почетное место в истории российского бокса благодаря его значительному вкладу в развитие этого спортивного направления. Причина смерти заслуженного российского тренера не уточняется. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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