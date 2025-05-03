Умер заслуженный тренер РФ по боксу Иван Карандей

Заслуженный тренер России по боксу Иван Карандей скончался в возрасте 81 года. О смерти известного наставника сообщила Федерация бокса РФ. Карандей был тренером чемпиона мира и призера Олимпиады по боксу Глеба Бакши.
«Ушел из жизни Иван Карандей. Федерация бокса России выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Заслуженного тренера России по боксу», — написали в telegram-канале организации.
В федерации подчеркнули, что имя Карандея навсегда займет почетное место в истории российского бокса благодаря его значительному вкладу в развитие этого спортивного направления. Причина смерти заслуженного российского тренера не уточняется.
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