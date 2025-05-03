Жительница Новороссийска рассказала о последствиях атаки БПЛА ВСУ в своей квартире. Несмотря на то, что основной удар был нанесен по центральной части здания, стекла окон оказались выбиты и на верхних этажах многоэтажного дома.
«Вот оно (окно на балконе — прим. URA.RU) открыто было. Поэтому, наверно, не так удар пришелся», — рассказала местная жительница в интервью телеканалу «Звезда», который и опубликовал видео. Она также отметила, что в жилом помещении, расположенном на 24-м этаже, на стенах появились трещины в результате воздействия ударной волны.
Как ранее рассказал глава города Андрей Кравченко, от последствий ударов беспилотников ВС Украины пострадало пять человек. Среди них двое детей. В связи с ночной атакой дронов в городе был введен режим ЧС.
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