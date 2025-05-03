Жительница Новороссийска показала, как выглядит ее квартира после атаки ВСУ. Видео

Жительница Новороссийска: на стенах появились трещины из-за ударной волны
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Регион значительно пострадал после ночной атаки украинских БПЛА
Регион значительно пострадал после ночной атаки украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали юг России 3 мая

Жительница Новороссийска рассказала о последствиях атаки БПЛА ВСУ в своей квартире. Несмотря на то, что основной удар был нанесен по центральной части здания, стекла окон оказались выбиты и на верхних этажах многоэтажного дома.

«Вот оно (окно на балконе — прим. URA.RU) открыто было. Поэтому, наверно, не так удар пришелся», — рассказала местная жительница в интервью телеканалу «Звезда», который и опубликовал видео. Она также отметила, что в жилом помещении, расположенном на 24-м этаже, на стенах появились трещины в результате воздействия ударной волны.

Как ранее рассказал глава города Андрей Кравченко, от последствий ударов беспилотников ВС Украины пострадало пять человек. Среди них двое детей. В связи с ночной атакой дронов в городе был введен режим ЧС.  

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Жительница Новороссийска рассказала о последствиях атаки БПЛА ВСУ в своей квартире. Несмотря на то, что основной удар был нанесен по центральной части здания, стекла окон оказались выбиты и на верхних этажах многоэтажного дома. «Вот оно (окно на балконе — прим. URA.RU) открыто было. Поэтому, наверно, не так удар пришелся», — рассказала местная жительница в интервью телеканалу «Звезда», который и опубликовал видео. Она также отметила, что в жилом помещении, расположенном на 24-м этаже, на стенах появились трещины в результате воздействия ударной волны. Как ранее рассказал глава города Андрей Кравченко, от последствий ударов беспилотников ВС Украины пострадало пять человек. Среди них двое детей. В связи с ночной атакой дронов в городе был введен режим ЧС.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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