Wildberries рассказали об умирающем молодежном тренде

Wildberries: у россиян снижается интерес к товарам для квадроберов
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Представители маркетплейса рассказали, что россияне снизили интерес к квадроберской атрибутике
Представители маркетплейса рассказали, что россияне снизили интерес к квадроберской атрибутике Фото:

Компания Wildberries отметила снижение спроса на костюмы, маски и другие товары, предназначенные для квадроберов. Об этом рассказали представители маркетплейса.

«По отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи [квадроберской атрибутики]снизились на 36%, а средний чек — на 33%», — заявили в компании. Их слова приводит РБК.

Представители маркетплейса также объяснили данную тенденцию тем, что подобные тренды типа квадробинга быстро теряют актуальность. Другая причина падения спроса — негативное отношение общества к данному движению.

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Компания Wildberries отметила снижение спроса на костюмы, маски и другие товары, предназначенные для квадроберов. Об этом рассказали представители маркетплейса. «По отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи [квадроберской атрибутики]снизились на 36%, а средний чек — на 33%», — заявили в компании. Их слова приводит РБК. Представители маркетплейса также объяснили данную тенденцию тем, что подобные тренды типа квадробинга быстро теряют актуальность. Другая причина падения спроса — негативное отношение общества к данному движению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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