Wildberries рассказали об умирающем молодежном тренде

Компания Wildberries отметила снижение спроса на костюмы, маски и другие товары, предназначенные для квадроберов. Об этом рассказали представители маркетплейса.
«По отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи [квадроберской атрибутики]снизились на 36%, а средний чек — на 33%», — заявили в компании. Их слова приводит РБК.
Представители маркетплейса также объяснили данную тенденцию тем, что подобные тренды типа квадробинга быстро теряют актуальность. Другая причина падения спроса — негативное отношение общества к данному движению.
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