Политолог: ждут ли Россию санкции из-за дела Навального

Доступ к опасным веществам есть у многих стран, поэтому еще неизвестно, кто мог отравить блогера Алексея Навального, заявил URA.RU политолог Марат Баширов. По его словам, говорить о новых санкциях против России преждевременно.
«Говорить о введении санкций против России преждевременно, потому что доступ к опасным ядам есть у многих стран», — рассказал Баширов. По его словам, сейчас стоит ждать не введения ограничений, а проведения глобального расследования по делу Навального.
Баширов добавил, что Навального не выпустили бы из России, если в отравлении были замешаны официальные лица РФ. По словам политолога, новости об обнаружении «Новичка» в организме блогера попытаются связать с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Вся эта история похожа на дешевый сюжет», — добавил Баширов.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, после чего блогера госпитализировали, и он впал в кому. Его увезли в берлинскую больницу «Шарите». Позже в Германии заявили о следах «Новичка» в организме Навального. Однако российские криминалисты не обнаружили следов вещества в организме блогера и на его одежде.
Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом «Новичок» 4 марта 2018 года в Солсбери, передает «Национальная служба новостей». После этого Лондон заявил, что Россия причастна к отравлению. В Москве обвинения опровергли.
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