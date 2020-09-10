Рост заболеваемости произошел из-за снятия ограничений и конца сезона отпусков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за снятия ограничений и завершения сезона отпусков осенью по всей России ожидается подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом в беседе с URA.RU предупредил бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов.

В четверг, 10 сентября, в Минздраве заявили о вспышках COVID-19 в 11 регионах страны. Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Нижегородской области, Ростовской области. По словам Чепурнова, медики предсказали такой исход. «Мы и не наблюдали сильного снижения. А сейчас началось усиление случаев заболеваний. На это повлияли не погодные изменения, а снятые ограничения. Кроме этого, многие люди съездили отдохнуть, где общались друг с другом », — рассказал вирусолог.

Чепурнов уверен, что рост заболеваемости будет только продолжаться. «Это [вспышки коронавируса в 11 регионах] только начало. Все придет со временем [в другие регионы]. Но добавятся сезонные болезни. Будет сложнее проводить анализ, дифференцировать коронавирус по сходным заболеваниям», — уверен собеседник. По его мнению, возвращаться на карантин — не вариант. Самоизоляция также вызывает проблемы со здоровьем и психикой, повышает стресс. «Расслабляться нельзя. Лучший вариант — соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и мыть руки», — советует Чепурнов.

1 сентября в России стартовала вакцинация от гриппа, сообщает «Ридус». Одновременно в гражданский оборот поступил российский препарат от коронавируса «Спутник V». В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.