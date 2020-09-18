Министр Фальков приехал в Тюмень

Министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков прибыл в Тюмень на празднование 90-летия Тюменского госуниверситета, который он возглавлял до повышения и переезда в Москву. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором глава минобра принял участие в заседании ученого совета, посвященного юбилею вуза.
«Современное лицо ТюмГУ сформировалось благодаря усилиям тысяч людей — студентов и преподавателей. Университет находится в хорошей физической и интеллектуальной форме. Благодаря помощи региона он обновил материально-техническую базу и уверенно движется вперед», — отметил Фальков.
Губернатор Тюменской области также поздравил сотрудников вуза с юбилеем ТюмГУ и отметил, что университет стал основой для формирования новой экономики региона. «Практически на каждом предприятии региона служат выпускники этого вуза. Я очень горжусь тем, что являюсь выпускником тюменского университета», — заявил в своем выступлении Моор.
Ранее агентство писало о том, что в ТюмГУ был разработан принципиально новый метод изучения коронавируса. Он получил название «технология управляемого капельного кластера».