10 октября 2020

Рэпер Niletto перепел хит из 2000-х. Видео

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Данил Прытков перепел хит группы Total «Бьет по глазам» Фото: скрин видезаписи онлайн-концерта «ВКонтакте»

Рэпер Niletto (Данил Прытков) стал хэдлайнером онлайн-концерта, посвященного 14-летию социальной сети «ВКонтакте». В рамках выступления он исполнил кавер на популярную в 2000-х годах песню группы Total — «Бьет по глазам».

«Я рад каждому, кто находится сейчас с нами в этой трансляции, кто слушает наши песни и поздравляет вместе с нами „ВКонтакте“ с этим замечательным праздником. День рождения, 14 лет. <…>. Сейчас та самая песня из „нулевых“», — сказал музыкант.

Ведущими концерта были шоумен Тимур Батрутдинов и блогер Аня Покров. В конце мероприятия они огласили имена победителей конкурса, который проводила социальная сеть. Призами были iPhone 11, MacBook Pro, PlayStation 4 Pro и другие гаджеты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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