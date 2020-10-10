Рэпер Niletto (Данил Прытков) стал хэдлайнером онлайн-концерта, посвященного 14-летию социальной сети «ВКонтакте». В рамках выступления он исполнил кавер на популярную в 2000-х годах песню группы Total — «Бьет по глазам».
«Я рад каждому, кто находится сейчас с нами в этой трансляции, кто слушает наши песни и поздравляет вместе с нами „ВКонтакте“ с этим замечательным праздником. День рождения, 14 лет. <…>. Сейчас та самая песня из „нулевых“», — сказал музыкант.
Ведущими концерта были шоумен Тимур Батрутдинов и блогер Аня Покров. В конце мероприятия они огласили имена победителей конкурса, который проводила социальная сеть. Призами были iPhone 11, MacBook Pro, PlayStation 4 Pro и другие гаджеты.
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