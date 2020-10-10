Человечество столкнется с ростом аллергических заболеваний после пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 октября, — 305-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 215-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 359 056, достигнув отметки в 37 449 729. В ВОЗ при этом сообщили о рекордных 383 тысячах новых случаев. Выздороветь удалось уже 28 004 732 пациентам (+219 401). Жертвами COVID-19 стали 1 081 660 человек (+5 002).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 7 943 576 американцам. Следом идут Индия (7 051 543) и Бразилия (5 091 840). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 285 084.

Вакцина и лекарство

Британские ученые решили проверить эффективность прививки БЦЖ против коронавируса. Для исследования они возьмут группу из 10 тысяч добровольцев по всему миру. Половине введут вакцину, остальным — плацебо. Результаты можно будет оценить через полгода эксперимента.

Коронавирус в России

В московских театрах планируют ввести паспортный режим. Для людей старше 65 лет доступ туда закроют вовсе. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что ограничительные меры должны быть не жесткими, а адекватными. Парламентарий уверен, что в стране нельзя повторно вводить тотальный карантин, поскольку это вредит и людям, и экономике.

О негативном влиянии карантинных мер говорит и врач Евгений Комаровский. На своем youtube-канале он рассказал, что продолжительное пребывание дома не идет человеку на пользу, а из-за повсеместного использования дезинфицирующих средств человечество столкнется с «невиданным подъемом аллергических заболеваний». В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что российских школьников могут отправить на дистанционное обучение, если в их классе началась вспышка ОРВИ, гриппа или коронавируса.

Мошенники нашли еще один способ заработка в период пандемии. Они пытаются нажиться на россиянах, продавая фейковые справки об отсутствии COVID-19. Цены варьируются от 1000 до 3300 рублей.

Коронавирус в мире

Британские ученые выявили три новых симптома, которые могут свидетельствовать о заражении. Речь идет о боли в мышцах, утомляемости и кожных высыпаниях.

В Китае нет второй волны коронавируса, власти страны не намерены вводить новые ограничения и ужесточать контроль, а жители начали забывать о масках и социальной дистанции. Об этом журналистам рассказали россияне, живущие в КНР.