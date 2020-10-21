Если Турция вмешается в карабахский конфликт, мирный сценарий будет исключен, сказал сенатор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Если Турция направит войска в Нагорный Карабах по просьбе Азербайджана, карабахский конфликт только усилится. Об этом в своем Twitter написал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Турецкие военные в Карабахе? Это привело бы к расширению и интернационализации конфликта и исключило бы мирный сценарий. Не говоря уже о возрождении призраков прошлого», — написал Пушков.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Эрдоган готов направить войска в Нагорный Карабах, если поступит такая просьба поступит от Ильхама Алиева. В интервью CNN Turk Октай также раскритиковал деятельность Минской группы ОБСЕ, которая создана для решения конфликта. По его словам, Франция, Россия и США пытаются сохранить карабахский вопрос нерешенным и открыто поддерживают Армению.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Карабахе обострился 27 сентября. Стороны объявили о военном положении. Также страны заявляли о взаимном обстреле. Главы МИД двух стран 10 октября провели в Москве переговоры под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По итогам мероприятия было заключено перемирие. Однако стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей, пишет RT.