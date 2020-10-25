Эрдоган напомнил, что Анкара «заплатила деньги за американские F-35, но Вашингтон их так и не поставил» Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Турция не будет отказываться от российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, как того требуют Соединенные Штаты. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Эрдоган, выступая на митинге в Малатье.

Ранее Вашингтон решительно осудил испытания в Турции приобретённых у России систем С-400. В Госдепе заявили, что в случае покупки Турцией C-400 против Анкары будут введены ограничительные меры. По словам Эрдогана, США не знают, с кем они имеют дело и указывают отправить С-400 обратно в Россию. «А мы не племенное государство, мы Турция», — заявил Эрдоган. Он предложил Вашингтону «не опаздывать и вводить» ограничения против Анкары, какими бы они ни были. Кроме того, он напомнил, что турецкая сторона заплатила деньги за американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, но США так и не поставили самолеты.

3 апреля из-за покупки С-400 США приостановили сотрудничество с Турцией, из-за чего над страной перестали летать американские истребители. Пентагон до сих пор призывает Турцию не вооружаться российскими системами, пишет RT.