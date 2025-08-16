Путин всего двумя словами описал разговор с Трампом

Путин заявил, что диалог с Трампом прошел очень хорошо
Путин назвал саммит в Аляске хорошим
Путин назвал саммит в Аляске хорошим
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин охарактеризовал свой разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом как «очень хороший». Оценку встречи российский лидер дал во время встречи с американским православным священником владыкой Алексием.

«У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. Спасибо, что создаете здесь такую обстановку», — заявил Путин. Его слова передает РИА "Новости".

Переговоры между лидерами двух стран состоялись 15 августа и стали первой совместной встречей Трампа и Путина с начала текущего года. Диалог прошел в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже.

Пребывание президента в Соединенных Штатах длилось пять часов. В рамках визита на Аляску Владимир Путин не только провел саммит с Дональдом Трампом, но и возложил цветы к захоронениям советских авиаторов, а также встретился с американским православным иерархом владыкой Алексием. 

Президент России вручил духовному лицу две иконы, передает "Национальная служба новостей". В ответ архиерей преподнес главе государства икону, полученную им в качестве дара с Афона в момент его рукоположения в епископский сан.

