Иммунолог: насколько реален коллективный иммунитет от COVID

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Массовый иммунитет возможен, однако на неизвестный срок Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коллективный иммунитет от коронавируса возможен, однако неизвестно, сколько он будет действовать. Такое мнение в беседе с URA.RU директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов, комментируя данные китайского эпидемиолога о невозможности появления естественного коллективного иммунитета.

Говорить о нереальности такого результата нельзя, считает эксперт. «Все-таки иммунная прослойка формируется. Другой вопрос, насколько это долгосрочно. На этот вопрос не ответит никто в мире, потому что одни антитела сохраняются, другие исчезают. Как долго они сохраняются — данные есть, что порядка 6-8 месяцев могут сохраняться», — выразил свое мнение Викулов. По его утверждениям, более долгосрочных исследований никто не проводил.

Ранее ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил, что мнение о естественном появлении антител к коронавирусу является антинаучным, нереалистичным и антигуманным, передает «Федеральное агентство новостей». Массовый иммунитет возможет только при проведении массовой вакцинации. Однако даже при этом потребуется от одного года до двух лет для его выработки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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