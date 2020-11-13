Иммунолог: насколько реален коллективный иммунитет от COVID

Коллективный иммунитет от коронавируса возможен, однако неизвестно, сколько он будет действовать. Такое мнение в беседе с URA.RU директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов, комментируя данные китайского эпидемиолога о невозможности появления естественного коллективного иммунитета.
Говорить о нереальности такого результата нельзя, считает эксперт. «Все-таки иммунная прослойка формируется. Другой вопрос, насколько это долгосрочно. На этот вопрос не ответит никто в мире, потому что одни антитела сохраняются, другие исчезают. Как долго они сохраняются — данные есть, что порядка 6-8 месяцев могут сохраняться», — выразил свое мнение Викулов. По его утверждениям, более долгосрочных исследований никто не проводил.
Ранее ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил, что мнение о естественном появлении антител к коронавирусу является антинаучным, нереалистичным и антигуманным, передает «
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