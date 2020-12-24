Монеточка объяснила, почему в ее новом клипе снялась Яна Троянова

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Лиза Монеточка не выпускала новых клипов больше года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбургская певица Елизавета Гырдымова, более известная, как Лиза Монеточка, выложила в YouTube свой новый клип на песню «Папина любовница» из альбома «Декоративно-прикладное искусство». В главной роли в нем снялась тоже свердловчанка — актриса и телеведущая Яна Троянова.

Свой выбор актрисы Монеточка объяснила так: она ставила трек друзьям и знакомым и больше всего песня понравилась взрослым женщинам, «маминым подругам». «Особенно это касается тех, кто разведен», — рассказала певица в интервью «Коммерсанту».

«Мы решили, что у нас должна быть взрослая харизматичная актриса со своим характером», — резюмировала Елизавета. Троянова играет в клипе роль роковой женщины, которая увела отца из семьи, а сама Монеточка — его дочь, которая пытается разобраться, куда и почему папа ушел.

Сам альбом вышел еще 2 октября, а новых клипов Лиза не выкладывала больше года (предпоследний был опубликован в сентябре 2019 года). Также она сознательно избегала выпуска синглов и клипов в их поддержку, желая «обрушить» альбом на слушателей целиком.

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© Служба новостей «URA.RU»
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