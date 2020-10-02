Из-за пандемии релиз альбома перенесли на осень Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка, выпустила новый альбом. Альбом называется «Декоративно-прикладное искусство» и состоит из 11 треков. Один из них записан совместно с музыкантом Noize MC.

«Альбом получился самый что ни на есть русский: от инструментов и мотивов, до тематики и аллегорий. Музыка стала по-настоящему взрослой, а вокал Лизы заметно подрос», — сообщает паблик «Тихое место» во «ВКонтакте». В новом альбоме певица делится личными переживаниями о быстром взлете, жизнью вдалеке от родных и вреде курения. «Делает она это с более разнообразным и менее электронным инструменталом», — пишет Flow. В «Декоративно-прикладном искусстве» Монеточка поднимает сложные, встречающиеся каждый день в жизни людей темы, вроде религии и политической системы.

Новый альбом ожидался еще в мае, но релиз был сдвинут на осень из-за пандемии. Предыдущий альбом Монеточки «Раскраски для взрослых», изданный в 2018 году, приобрел огромный успех в России. По данным музыкального сервиса Spotify, у певицы более 240 тысяч слушателей за месяц.