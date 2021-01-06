Банкиры назвали условие для кредитной амнистии россиян

В случае принятия кредитной амнистии, все долги россиян должны будут оплатить инициаторы идеи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Банки могут поддержать кредитную амнистию, но в том случае, если все долги россиян оплатит партия «Коммунисты России», которая выдвинула эту инициативу. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают», — цитирует телеканал 360 Тосуняна. При этом он подчеркнул, что нельзя собирать людей и обещать устроить хорошее мероприятие, если за это должен заплатить кто-то другой. Если же партия планирует все реализовать за чужой счет, то ее предложение, по мнению Тосуняна, является популизмом.

Ранее партия «Коммунисты России» предложила простить россиянам кредиты, но с условием, что сумма конкретного займа не превышает 3 млн рублей. Как заявил глава партии Максим Сурайкин, бюджет страны насчитывает 17 триллионов, а долги россиян, по имеющимся данным, составляют 1,6 триллиона. Таким образом, по мысли Сурайкина, погасить кредиты за счет бюджетных средств вполне возможно.

Однако ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации сочли инициативу нереализуемой и достаточно опасной. В частности, первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова полагает, что списание кредитов может «посадить» банковскую систему в России, важно помочь гражданам самим зарабатывать, передает радио Sputnik.