Путин поздравил россиян с Рождеством

Владимир Путин обратил внимание на вклад РПЦ в укрепление института семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин во время поздравления россиян с Рождеством отметил весомый вклад Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий в нравственное развитие общества и воспитание будущего поколения. Он также подчеркнул особенную роль РПЦ в укреплении института семьи.

«Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения», — заявил Путин в своем поздравлении. Глава государства также обратил внимание на то, что Церковь заботится о поддержании диалога между представителями разных религий и национальностей.

По его словам, Рождество обращает россиян к духовным ценностям, дарит миллионам людей радость и надежду. Всем верующим христианам, которые отмечают этот праздник, Путин пожелал успехов, благополучия и исполнения желаний.

Путин встретил Рождество в Новгородской области. Он побывал на Рождественском богослужении в уникальном островном храме Николая Чудотворца на Липне XIII века.