Врачи объяснили, кто переносит коронавирус бессимптомно

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Клетки памяти помогают перенести болезнь без последствий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Бессимптомно коронавирус переносят люди с хорошей клеточной защитой. Эти клетки находятся в носоглотке, рассказала член-корреспондент РАН, ректор УГМУ Минздрава России Ольга Ковтун.

«Легче всего переносят те, у кого хорошо реагирует клеточная защита. Эти клетки расположены в глоточном кольце, в носоглотке», — приводит ее слова «Российская газета». Эти клетки выводят вирус из организма, считает специалист. Более того, если человек, переболевший коронавирусом, второй раз столкнется с ним, клетки памяти помогут перенести болезнь без последствий.

Такого же мнения придерживается врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Он пояснил, что при второй встрече с COVID-19 человек либо не заразится вообще, либо переболеет в легкой форме. Отмечается также, что среди бессимптомных больных больше молодых людей.

Ранее эпидемиологи предупредили о новой вспышке болезни. Она придет весной — в конце марта-начале апреля, вместе с потеплением, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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