03 февраля 2021

Для части россиян готовят новую крупную ежемесячную выплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Законопроект предполагает выплату в 20 тысяч рублей беременным женщинам Фото: Илья Московец © URA.RU

Беременным женщинам могут начать выдавать сертификат, который дает право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Земцов.

«Женщина, которая забеременела, могла бы в этот момент получить некий сертификат, который бы до полутора лет гарантировал ей выплату 20 тысяч рублей в месяц. Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы, по сути, гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период», — рассказал Земцов News.ru. Законопроект уже подготавливают для рассмотрения в Госдуме весной.

Предполагается, что это увеличит рождаемость. По мнению Земцова, необходимо показать необходимость в детях и уменьшить количество абортов.

Ранее Минздрав России подготовил проект приказа, который устанавливает перечень медицинских показаний для аборта. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что ограничения прав женщин на прерывание беременности может привести к катастрофическим последствиям. РПЦ при этом выступает не за полный запрет абортов, а за их вывод из фонда ОМС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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