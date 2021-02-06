Путин наградил Эрнста за заслуги перед отечеством

Константин Эрнст удостоился государственной награды за развитие СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед отечеством» 1 степени главу «Первого канала» Константина Эрнста. Соответствующее постановление за подписью главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Наградить орденом „за заслуги перед отечеством“ генерального директора акционерного общества „Первый канал“ Эрнста Константина Львовича», — говорится в постановлении. Медиаменеджер удостоился почетной награды за большой вклад в развитие средств массовой информации. Награждение совпало с другой праздничной датой — сегодня Эрнсту исполнилось 60 лет.

Кроме Эрнста награды из рук главы президента РФ получили и ряд других работников культуры. Также орденами мужества награждены два пилота «Хабаровских авиалиний», погибших в авиакатастрофе под Хабаровском 15 ноября 2017 года.