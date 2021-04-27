Собственник ООО «РМ-Групп» (мажоритарный владелец торговой сети «Монетка») — кипрский офшор Limited liability company Bontal Trading Limited — выкупил миноритарную часть уставного капитала компании. Об этом сообщается в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ).
В выписке из ЕГРЮЛ за 27 апреля сообщается, что Limited liability company Bontal Trading Limited теперь владеет 99.87% в уставном капитале ООО «РМ-Групп», что равно 699 млн рублей. Кипрская компания выкупила 0,1% акций у Вероники Домниной, чья доля оценивалась примерно в 747 тысяч рублей. Единственными российскими владельцами компании сейчас остаются гендиректор «РМ-Групп» Александр Жеребцов (его доля — 0.0001%) и глава ООО «Монетка-Финанс» Юрий Шуров (0,12%).
Limited liability company Bontal Trading Limited зарегистрирована в 2005 году в Лимасоле — городе на южном побережье Кипра. Директором фирмы является Анна Григорьева. Фирма также является учредителем компании ООО «Фокус-Ритейл», которая владеет торговыми знаками «Монетка» и «Райт».
Получить оперативный комментарий в ООО «РМ-Групп» не удалось. В компанию был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.
Торговая сеть продовольственных магазинов «Монетка» была основана в 2001 году в Екатеринбурге. У компании открыто более 1600 магазинов, в том числе во всех регионах Большого Урала. В 2020 году компания входит в тройку свердловских компаний по выручке (120,7 млрд рублей) и получила рекордную прибыль за всю историю существования — 3,9 млрд рублей.
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