Пореченков предложил россиянам новую национальную идею

Национальной идеей в России, по мнению Пореченкова, должен стать профессионализм. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Национальной идеей в России должен стать профессионализм. Такое мнение высказал актер Михаил Пореченков.

«У меня товарищ есть [кинорежиссер] Сережа Швыдкой, мы с ним однажды говорили о том, как описать национальную идею. Что поставить во главу угла. Оказалось, что всё просто — профессионализм. Пусть профессионализм и будет нашей национальной идеей», — рассказал он в интервью «Известиям». «Берешь профессионального водителя и понимаешь, что получишь хорошее обслуживание, качество, скорость, а возьмешь непрофессионального — будет ДТП», — пояснил он свою мысль.

Также актер раскритиковал современную молодежь. «К сожалению, молодежь совсем не понимает, что такое работать, все считают, что им все должны. Что государство им обязано. Но это заблуждение, никто вам ничего не должен. Идите и работайте сами. Я думаю, что скоро закончится эта их истерия и радость», — считает Пореченков.