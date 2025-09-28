«Коммерсант»: участники банды спецназовцев отправились на СВО

Осужденные члены банды спецназовцев, причастной к серии заказных убийств, начали отправляться в зону специальной военной операции. Среди них — бывший боец отряда «Витязь» Алексей Чеботарев, приговоренный к 15 годам за 12 убийств и два покушения. Он заключил контракт с Минобороны РФ менее чем через месяц после вступления приговора в силу и выехал в зону СВО в августе 2025 года.
По данным «Коммерсанта», Чеботарев ранее проходил по делу под государственной защитой и давал показания против других членов банды. Он был этапирован в зону боевых действий в составе штурмового батальона в августе этого года. Кроме него, на фронт ранее отправился другой участник группировки — бывший сотрудник МВД Андрей Яхнев, осужденный на 11 лет лишения свободы. Еще один фигурант дела, экс-сотрудник ФСБ Олег Михалев, также подал ходатайство о направлении на СВО, однако оно пока не было удовлетворено.
Банда, как установило следствие, была создана в 2000-х годах выходцами из силовых структур и совершила не менее 40 заказных убийств. В числе жертв — предприниматели, чиновники и криминальные авторитеты, а в ряде случаев — случайные граждане. Расследование дел остальных участников и предполагаемых заказчиков продолжается.
