«Коммерсант»: участники банды спецназовцев отправились на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чеботарев отправился на СВО спустя месяц после вступления приговора в силу
Чеботарев отправился на СВО спустя месяц после вступления приговора в силу Фото:

Осужденные члены банды спецназовцев, причастной к серии заказных убийств, начали отправляться в зону специальной военной операции. Среди них — бывший боец отряда «Витязь» Алексей Чеботарев, приговоренный к 15 годам за 12 убийств и два покушения. Он заключил контракт с Минобороны РФ менее чем через месяц после вступления приговора в силу и выехал в зону СВО в августе 2025 года.

По данным «Коммерсанта», Чеботарев ранее проходил по делу под государственной защитой и давал показания против других членов банды. Он был этапирован в зону боевых действий в составе штурмового батальона в августе этого года. Кроме него, на фронт ранее отправился другой участник группировки — бывший сотрудник МВД Андрей Яхнев, осужденный на 11 лет лишения свободы. Еще один фигурант дела, экс-сотрудник ФСБ Олег Михалев, также подал ходатайство о направлении на СВО, однако оно пока не было удовлетворено.

Банда, как установило следствие, была создана в 2000-х годах выходцами из силовых структур и совершила не менее 40 заказных убийств. В числе жертв — предприниматели, чиновники и криминальные авторитеты, а в ряде случаев — случайные граждане. Расследование дел остальных участников и предполагаемых заказчиков продолжается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Осужденные члены банды спецназовцев, причастной к серии заказных убийств, начали отправляться в зону специальной военной операции. Среди них — бывший боец отряда «Витязь» Алексей Чеботарев, приговоренный к 15 годам за 12 убийств и два покушения. Он заключил контракт с Минобороны РФ менее чем через месяц после вступления приговора в силу и выехал в зону СВО в августе 2025 года. По данным «Коммерсанта», Чеботарев ранее проходил по делу под государственной защитой и давал показания против других членов банды. Он был этапирован в зону боевых действий в составе штурмового батальона в августе этого года. Кроме него, на фронт ранее отправился другой участник группировки — бывший сотрудник МВД Андрей Яхнев, осужденный на 11 лет лишения свободы. Еще один фигурант дела, экс-сотрудник ФСБ Олег Михалев, также подал ходатайство о направлении на СВО, однако оно пока не было удовлетворено. Банда, как установило следствие, была создана в 2000-х годах выходцами из силовых структур и совершила не менее 40 заказных убийств. В числе жертв — предприниматели, чиновники и криминальные авторитеты, а в ряде случаев — случайные граждане. Расследование дел остальных участников и предполагаемых заказчиков продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...