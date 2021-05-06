В Росреестре сообщили о массовых проверках дачников

Росреестр будет использовать дроны (беспилотные летательные аппараты), чтобы проверять, как дачники соблюдают законы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Съемка с дрона — дополнительный источник информации, в помощь специалистам муниципального земельного контроля. Если в администрацию муниципалитета, на землях которого расположено СНТ, поступают жалобы, это дополнительный повод выехать на проверку участка», — приводит слова Чаплина «Российская газета».
Таким образом ведомство планирует контролировать, используются ли участки по назначению. Законом предполагаются разные категории земель. Например, «ведение огородничества» подразумевает выращивание овощей. Однако на таком участке нельзя возвести автостоянку, склад или построить базу отдыха.
Ранее председатель Союза дачников рассказал, что разводить животных или птицу на участках можно только для собственных нужд. За разведение скота на продажу россиянам грозит штраф. Кроме того, необходимо соблюдать санитарные нормы, а на птицу и животных нужны ветеринарные паспорта, пишет телеканал 360. Тех, кто не уничтожает на своих участках сорняки, тоже могут оштрафовать.
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