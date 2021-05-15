Психолог дала два совета, как справиться со стрессом перед ЕГЭ

Справиться со стрессом перед ЕГЭ помогут общение и физические нагрузки. Об этом заявила психолог Оксана Миропольская.
«Нередко им кажется, что все в порядке, а ребенок в депрессии. Родители, к сожалению, не всегда это могут увидеть и распознать, поэтому общение — это самое важное», — цитирует эксперта «
Она подчеркнула, что крайне важно выслушивать ребенка, проговаривать основные причины беспокойства и страха, вербализировать переживания. Также поможет справиться со стрессом физическая активность — бег, танцы и любые другие виды спорта.
Ранее в пресс-службе Рособнадзора сообщили, что ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию — с 31 мая по 17 июля. В ведомстве подчеркнули, что во время проведения испытаний будут соблюдены все рекомендации Ропотребнадзора, касающиеся эпидемиологической обстановки в школах.
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