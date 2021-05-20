Россияне увидят красивое астрономическое явление. Дата

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Солнечное затмение. Планетарий. Челябинск., солнце, планетарий, солнечное затмение, телескоп
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В начале лета жители России смогут наблюдать солнечное затмение. Об этом URA.RU сообщил астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

«10 июня можно наблюдать частные фазы солнечного затмения. Максимальная фаза [закрытия Солнца Луной] для Екатеринбурга — 24,5%, она наступит в 16:53. У каждого города России свое время для максимальной фазы наблюдения», — пояснил ученый. Сообщается также, что кроме жителей России, затмение смогут увидеть в Гренландии и Канаде.

Также в 2021 году россияне будут наблюдать два лунных затмения. Первое пройдет 26 мая и станет заметно только на Дальнем Востоке. 19 ноября полное лунное затмение будет доступно для жителей Чукотки и Камчатки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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