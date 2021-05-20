В начале лета жители России смогут наблюдать солнечное затмение. Об этом URA.RU сообщил астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
«10 июня можно наблюдать частные фазы солнечного затмения. Максимальная фаза [закрытия Солнца Луной] для Екатеринбурга — 24,5%, она наступит в 16:53. У каждого города России свое время для максимальной фазы наблюдения», — пояснил ученый. Сообщается также, что кроме жителей России, затмение смогут увидеть в Гренландии и Канаде.
Также в 2021 году россияне будут наблюдать два лунных затмения. Первое пройдет 26 мая и станет заметно только на Дальнем Востоке. 19 ноября полное лунное затмение будет доступно для жителей Чукотки и Камчатки.
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