Глава Visa раскрыл новую схему обмана россиян с помощью кредитов

Мошенники обманывают россиян под предлогом оформления пособия Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новый вид мошенников — «социальных инженеров» — активизировался в России. Они пытаются получить деньги под предлогом оформления кредита без процентов или пособия. Об это сообщил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

«Мошенники стали активно предлагать помощь в получении различных пособий по потере работы или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот», — цитирует РИА «Новости» Бернера. Аферисты просят жертву поделиться всеми данными банковской карты для начисления этих денег и оплаты комиссии за посреднические услуги, но впоследствии информация используется для списания средств.

Также Бернер сообщает, что возросло число сайтов, на которых предлагается купить маски и антисептики по низкой цене с большой скидкой. Основной задачей таких сайтов является добиться того, чтобы жертва перевела мошенникам деньги или сообщила им платежную информацию.

Эффективным способом борьбы с злоумышленниками может стать повышение финансовой грамотности россиян. Глава компании отмечает, что VISA регулярно проводит образовательные кампании для потребителей, а также работает с банками для объединения усилий по борьбе с мошенничеством.

Ранее в Центробанке сообщили о новом мошенничестве. Преступники предлагают взять кредит под залог, оформив его как лизинг, и впоследствии стараются отобрать имущество.