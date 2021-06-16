ЦБ рассказал о новой преступной схеме выдачи кредитов россиянам

В России появилась новая мошенническая схема. Преступники предлагают взять кредит по залог, оформив его, как «лизинг» и стараются отобрать имущество. Об этой комбинации журналистам рассказали в Центробанке.
«Сама схема весьма проста: наивный потребитель берет в лизинг свой собственный автомобиль и, как следствие, существенно переплачивает процентами по займу. <…> Хитрость в том, что право собственности на имущество сразу переходит к псевдолизинговой компании», — пишут «Известия». При просрочке платежа кредитор может забрать оставленное в залог имущество (скажем, автомобиль или квартиру), а поскольку брал он его по заниженной стоимости, то для мошенников выгоднее отнять залог, чем получать проценты по кредиту.
Компании, применяющие такую преступную схему, Центробанк выявляет по всей территории Центральной России, от Санкт-Петербурга до Кавказа. Ранее адвокат Андрей Некрасов раскрыл приемы мошенников при покупке квартиры. Также Сбербанк предупредил о преступной схемой, связанной с подделкой QR-кодов на нотариальных документах, пишет телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в